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الثلاثاء 12 أبريل 2022
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البوابة سبورت

فريق يد ٢٠٠٤ بالأهلي يواجه الزمالك في دوري المرتبط

فريق يد ٢٠٠٤ بالأهلي
فريق يد ٢٠٠٤ بالأهلي
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يخوض فريق ناشئين النادي الأهلي لكرة اليد مواليد ٢٠٠٤ مباراة مهمة اليوم الثلاثاء عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.
من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على صالة نادي الزمالك، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة عروضه القوية في البطولة.
الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا بالشكل المناسب من أجل تقديم عرض مميز والظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز خلال المباراة.

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