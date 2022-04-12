الليلة.. "شارع الفن" يستضيف إيناس حمدي للحديث عن فوازير الزمن الجميل

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 02:40 م

تحل الصحفية والإعلامية إيناس حمدي، الليلة، ضيفة على برنامج “شارع الفن” الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد العظيم، ويعرض على قناة الفضائية المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءاً.

الصحفية إيناس حمدي والإعلامي أحمد عبد العظيم

وتتحدث حمدي خلال الحلقة عن أهم فوازير زمن الفن الجميل، ونشأتها على يد فرقة “ ثلاثي أضواء المسرح ” ومراحل تطورها من الإذاعة للتليفزيون، ومشاركة الثلاثي في تخفيف الاثار النفسية السيئة على الشعب المصري عقب أزمة نكسة ١٩٦٧، وغيرها من الأحداث التي تكشفها الحلقة.

فوازير ثلاثي اثناء المسرح

ويذكر أن كانت بداية فوازير رمضان بالإذاعة المصرية علي يد الاعلاميتين: آمال فهمي وسامية صادق، حيث كانت عبارة عن أسئلة ويقوم المشاركون بأرسال الاجابات عبر البريد .

ثم انتقلت الفكرة إلي التليفزيون بعد عام واحد من انطلاقه عام 1961 حيث ظهرت فوازير الأمثال (علي رأي المثل) وكانت عبارة عن فقرة درامية يذكر فيها أحد الأمثال ويقوم المشاركون بأرسال الإجابة الصحيحة.

المخرج فهمي عبد الحميد



بدأت فكرة الفوازير التي كانت خليطاً بين الدراما والاستعراض 1967 علي يد المخرج أحمد سالم وفرقة ثلاثي أضواء المسرح ،وكانت أول فوازير عربية، ثم قدمتها الفنانة نيللي منذ عام 1975 وحتي 1981 ، ثم قام باخراجها فهمي عيد الحميد بشكل مستمر، وفي عام 1982 ابتكر فهمي عبد الحميد شخصية فطوطة، والتي قدمها سمير غانم في الفوازير حتي 1984 حتي توفي فهمي عبد الحميد عام 1990.

فوازير فطوطة

وفي العام التالي قدمت الفنانة شريهان فوازير ألف ليلة وليلة التي عرضت حتي 1988 ، ثم كانت فوازير المناسبات بطولة صابرين، وهالة فؤاد، ويحيي الفخراني، وفي عام 1989 كانت فوازير الفنون من بطولة شيرين رضا، ومدحت صالح.

وتوفي المخرج فهمي عبد الحميد أثناء تصوير فوازير عالم ورق لنيللي في يناير 1990 واستكملها مساعده جمال عبد الحميد، وقدمت نيللي في ١٩٩٢ فوازير عجايب صندوق الدنيا، وأم العريف في 1993 ، ثم كانت فوازير قيس وليلي بطولة محمد الحلو وشيرين وجدي في 1994 ، ثم حاجات ومحتاجات بطولة شريهان في 1994 ، وقدمت نيللي الدنيا لعبة وزي النهاردة في العامين التاليين، وفي 1997 قدمت الفنانة جيهان نصر فوازير الحلو مايكملش.