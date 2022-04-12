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الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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محافظات

محافظ الغربية يوجه بصيانة انفجار ماسورة مياه أسفل الكوبري السفلي بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
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أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم توجيهاته العاجلة إلي اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة الغربية، بالضرورة التنسيق الكامل مع المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان للتعاون مع قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإصلاح انفجار ماسورة  أسفل الكوبري السفلي بمنطقة السبع بنات بنطاق الحي حفاظا على صالح العام للمواطنين طوال فترة الصيام بشهر رمضان المبارك.

وفي المقابل تم الدفع بفرق لجان الفنية، وتم الانتهاء من الإصلاح، حيث تم الدفع بسيارات شفط المياه من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم السيطرة على المياه.
الجدير بالذكر أن انقطاع مياه الشرب استمرت النحو 8 ساعات متواصلة، وهو ما أربك سير الحياة المعيشية للمواطني المدينة العمالية، الأمر الذي دفع المواطنين إلي التقدم بشكاوي واستغاثات بغرفة عمليات وطوارىء ديوان محافظة الغربية.

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