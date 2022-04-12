مجموعة منصور تؤسس نظام معلومات متكامل لمعامل مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 11:11 ص

ساهمت مجموعة منصور في تأسيس نظام معلومات متكامل لمعامل مستشفى الطلبة، إحدى مستشفيات جامعة القاهرة، لخدمة ما يصل إلى 15 ألف فرد شهريًا.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي تقوم به المجموعة للمساهمة في إحداث تنمية مجتمعية مستدامة، حيث يتضمن النظام الجديد توريد أجهزة حاسوب وتوفير شبكات وبرامج لمعمل التحليل بمستشفى الطلبة، لمتابعة وتسجيل البيانات التفصيلية الشخصية والمرضية.

وقال الدكتور علاء حمزة مدير عام المستشفي واستشاري الجراحة العامة إن النظام الجديد يسهم في ميكنة منظومة العمل داخل معمل المستشفى بما يضمن سهولة وتنظيم تسجيل عينات المرضى، وخلق مجتمع إداري إلكتروني يستغني عن التعامل بالمستندات الورقية، وإجراء كافة المعاملات التسجيلية للمرضى بشكل إلكتروني، وهو الأمر الذي يسهم في تقليل الهالك من المعاملات الورقية التي تستغرق حيز كبيرًا للتخزين.

وأضاف، أن مستشفى الطلبة تخدم 15 ألف مريض شهريًا، والمعمل الخاص بها يقدم نحو 200 عينة تحليل مختلفة ومتنوعة، لذلك فإن النظام الجديد سيعمل على خدمة المرضى بشكل سريع، وسيقلل من وقت انتظارهم، هذا بالإضافة إلى أنه سيمكن المستشفى من تقديم إحصائيات دقيقة حول جميع نتائج التحاليل.

لم يقتصر البرنامج الجديد الذي ساهمت به مجموعة منصور ووصلت تكلفته نحو 500 ألف جنيه تقريبًا، على توريد أجهزة الكومبيوتر وتوفير البرامج وأنظمة الهارد والسوفت وير فحسب، بل شمل أيضًا تدريب موظفي المستشفى على استعمال الأجهزة والتطبيقات.

وأوضح حمزة، أنه تم تدريب 40 موظف على استخدام النظام الإداري الجديد، الأمر الذي سيساعد مستقبلًا في خلق أرشيف وبيانات لكل مريض، بدءً من دخوله المستشفى وإتمام عمليات الفحص المطلوبة وحتى خروجه منها.

وقال، إن مساهمة المجموعة في تدشين هذا النظام للمستشفى ليس مجرد مساهمة منحصرة في نشاط خيري، لكنها عملية تنموية خدمية مستدامة ذات أثر ملموس على تحسين الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.

ومن جانبها اكدت مجموعة منصور انها اتجهت الي المساهمة في تطوير المستشفى في ضوء ما رصدته من كفاءة النظم الادارية والفنية التي تتبعها ادارة المستشفى والاهتمام الكبير من الاستاذ الدكتور محمد عثمان رئيس جامعة القاهرة بتطوير المستشفى وتطبيق اكفأ النظم الادارية والصحية بها وهو ما يضمن تحقيق اقصي استفادة من المساهمات التي تقدمها المجموعة للمستشفى والتي تحتاج الي المزيد من الجهود والمساهمات من كافة المؤسسات والشركات الفاعلة اجتماعيا وصحيا في مصر.

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