أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 08:42 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 12 أبريل 2022، وذلك بعد أن زاد أمس بمقدار 9 قروش على الأقل، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل أدنى سعر لـ الدولار في بنك الكويت الوطني nbk، نحو 18.3 جنيه للشراء و 18.4 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.31 جنيه للشراء و 18.41 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار لدى ميد بنك 18.36 جنيه للشراء و 18.46 جنيه للبيع.

وبلغ أعلي سعر لـ الدولار بمعظم البنوك نحو 18.37 جنيه للشراء و 18.46 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق،الإمارات دبي الوطني، قناة السويس، الأهلي المصري،كريدي أجريكول، مصر، العربي الإفريقي الدولي، بلوم،الأهلي المتحد، مصرف أبوظبي الإسلامي".