البورصة الفلسطينية تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 02:54 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.49% ما يعادل 3.01 نقاط، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 614.76 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 249.201 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 656.876.41 دولارًا نُفِّذت بـ 83 صفقة.