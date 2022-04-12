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الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على تراجع المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين على تراجع مؤشر السوق العام بمقدار 23.4 نقطة، ما نسبته 0.28 في المئة، ليصل عند مستوى 8242.86 نقطة. 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 223.6 مليون سهم، بقيمة 83.14 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 13893 صفقة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 61.2 نقطة، ليبلغ مستوى 6415.14 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.95 في المئة، عبر تداول 112.7 مليون سهم، في 5589 صفقة نقدية بقيمة 22.7 مليون دينار. 

ونزل مؤشر السوق الأول بمقدار 8.5 نقطة، ليبلغ مستوى 9133.18 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.09 في المئة عبر تداول 110.9 مليون سهم في 8304 صفقات بقيمة 60.3 مليون دينار.

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 12.5 نقطة، ليبلغ مستوى 6592.28 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة، عبر تداول 96.9 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 3410 صفقات، بقيمة 14.9 مليون دينار كويتي.

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بورصة الكويت انخفاض تراجع المؤشر العام