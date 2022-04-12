بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على تراجع المؤشر العام

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 03:01 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين على تراجع مؤشر السوق العام بمقدار 23.4 نقطة، ما نسبته 0.28 في المئة، ليصل عند مستوى 8242.86 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 223.6 مليون سهم، بقيمة 83.14 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 13893 صفقة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 61.2 نقطة، ليبلغ مستوى 6415.14 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.95 في المئة، عبر تداول 112.7 مليون سهم، في 5589 صفقة نقدية بقيمة 22.7 مليون دينار.

ونزل مؤشر السوق الأول بمقدار 8.5 نقطة، ليبلغ مستوى 9133.18 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.09 في المئة عبر تداول 110.9 مليون سهم في 8304 صفقات بقيمة 60.3 مليون دينار.

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 12.5 نقطة، ليبلغ مستوى 6592.28 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة، عبر تداول 96.9 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 3410 صفقات، بقيمة 14.9 مليون دينار كويتي.