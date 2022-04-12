خبير: دعوة السيسي للترويج للاستثمار العقاري للمصريين بالخارج دفعة قوية للقطاع

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 01:10 ص

قال محمد عطية، خبير عقاري، لاشك أن توجيه القيادة السياسية بالترويج للقطاع العقاري خارجيا بين الجاليات المصرية في الخارج يعطي دفعة قوية نحو تسويق العقار المصري والدفع قدما نحو تعظيم تصدير العقار المصري وإدخال عملة صعبة واجتذاب قدر كبير من النقد الأجنبي داخل الاقتصاد المصرى.

وأضاف، أن استهداف المصريين العاملين بالخارج وهي فئة كبيرة من المواطنين، ولديهم رغبة قوية في شراء وحدات للاستثمار بها، وهو بلاشك ما يعطي دفعة قوية لتعزيز وتنشيط الطلب العقاري، وذلك في سياق حجم التنمية العمرانية القوية التي تشهدها مصر حاليًا من تدشين مدن جديدة قادرة على المنافسة العالمية، وذلك في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وكلها عوامل تدعم جهود الترويج للاستثمار العقاري في مصر خارجيا، ودعم جهود تصدير العقار المصري خارحيا.

وتابع، أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي حصة محدودة رغم المزايا التنافسية التي يتمتع بها العقار المصري، ولكن الجهود التي تقوم بها الدولة في تذليل أي تحديات في ذلك السياق تدعم زيادة هذه الحصة بالتدريج خلال الفترة المقبلة، كما أن توجيه الرئيس السيسي بالترويج للقطاع العقاري بين الجاليات المصرية في الخارج يعطي إشارة الانطلاق لمزيد من تضافر الجهود وتكاتف الجميع من الحكومة والقطاع الخاص، وذلك لمزيد من التعاون وتذليل العقبات للتسويق للعقار المصري بالخارج والتعريف بحجم التنمية التي تقوم بها مصر حاليًا.