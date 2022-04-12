كورونا في العراق.. تسجيل 207 إصابات جديدة

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 02:05 ص

سجل العراق حالة ­­­­وفاة و207 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال االساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 2322081 إصابة والوفيات 25186 حالة والمتعافين 2289201 شخص.