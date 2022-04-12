أهلي 2006 يفوز على بيراميدز بهدف في بطولة الجمهورية

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 01:17 ص

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ على ضيفه بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الاثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٢٥ من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: أحمد عابدين - مازن أحمد - فارس الشافعي - عمر زكريا.

الوسط: يوسف إسلام - إبراهيم عادل - عمر معوض - هشام مصطفى - آدم سمير.

الهجوم: حسام عادل.

وشارك عمار وليد حافظ بدلًا من عمر معوض، ويوسف الجندي بدلًا من آدم سمير، ومحمد أحمد «شيبة» بدلًا من عمر زكريا، وعبد الرحمن النحاس بدلًا من حسام عادل.

وجاء هدف الفوز للأهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق يوسف إسلام في الدقيقة ٧١، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ١- صفر.

بهذا الفوز واصل «أهلي ٢٠٠٦» التربع على صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى ٥٨ نقطة، جمعها من الفوز في ١٨ مباراة والتعادل في ٤ مباريات، والخسارة في مباراتين، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى إنبي بهدفين لهدف، وخسر أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد، وفاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، وعلى فيوتشر بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف، وعلى المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى المصري بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى سموحة بهدفين دون رد، وعلى البنك الأهلي بسباعية نظيفة، وخسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على وادي دجلة بنفس النتيجة، وتعادل مع زد بهدفين لمثلهما.

وفاز «أهلي ٢٠٠٦» على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعلى غزل المحلة بهدفين لهدف، وتعادل مع إنبي بهدف لمثله، وفاز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيًّا، وفاز على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة، وعلى فيوتشر برباعية مقابل هدف، وعلى بيراميدز بهدف نظيف، مسجلًا ٦٤ هدفًا، مقابل ٢١ هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.