كورونا في سوريا.. تسجيل 3 إصابات جديدة

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 01:13 ص

أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55745 شفي منها 51870 حالة وتوفي 3146 حالة.