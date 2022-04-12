أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الإثنين، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون أي حالة وفاة.
وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 13 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58679 ، وحالات الشفاء 57684، كما تم تسجيل 982 حالة وفاة.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. تسجيل حالتي إصابة جديدتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الإثنين، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون أي حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الإثنين، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون أي حالة وفاة.