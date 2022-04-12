كورونا في موريتانيا.. تسجيل حالتي إصابة جديدتين

الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 05:17 ص

أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الإثنين، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون أي حالة وفاة.

وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 13 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58679 ، وحالات الشفاء 57684، كما تم تسجيل 982 حالة وفاة.