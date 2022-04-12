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الثلاثاء 12 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل حالتي إصابة جديدتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الإثنين، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون أي حالة وفاة.
وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 13 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58679 ، وحالات الشفاء 57684، كما تم تسجيل 982 حالة وفاة.

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