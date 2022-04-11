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الثلاثاء 12 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

الأهلي يلتقي الرجاء المغربي على ملعب السلام

البوابة نيوز
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تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من قبل مسئولي الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الرجاء المغربي على استاد الأهلي والسلام يوم السبت المقبل، 16 أبريل الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الخطاب الذي تلقاه مسئولي النادي الأهلي إقامة مباراة الفريقين على استاد السلام بعدما رفض المسئولين إقامة المباراة في استاد القاهرة، على أن يحضر مباراة الأهلي والرجاء 20 ألف مشجع لدعم الفريق الأحمر أمام الرجاء.

كما تلقى النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الأفريقي يفيد بتغيير موعد المباراة لتقام في الساعة العاشرة مساء بدلا من إقامتها في الساعة التاسعة مساء.

واتفق مسؤولو النادي الأهلي على حضور 9 آلاف مشجع في الدرجة الثالثة شمال و9 آلاف في الدرجة الثالثة يمين، على أن يحضر 2000 مشجع في الدرجة الأولى ومقصورة ملعب ستاد السلام، بينما اتفقوا على غلق مدرجات الدرجة الثانية.

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الأهلى الجهات الأمنية الرجاء المغربي دوري أبطال أفريقيا استاد السلام استاد القاهرة