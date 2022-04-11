أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 11 أبريل 2022

الإثنين 11/أبريل/2022 - 05:08 م

ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 11 أبريل 2022 بقيمة 12 جنيها، وسجل عيار 21 نحو 1012 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 867 جنيهًا، وعيار 24 نحو 1156 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8096 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1944 دولارا للأوقية.

يُذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.