منها إدراجها بمؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين للسنة الرابعة.. خمسة أسباب تجعل من شنايدر إلكتريك أفضل بيئة عمل للموظفين في مصر

"أفضل مكان للعمل لكل موظف يحلم ببيئة عمل مناسبة"، هكذا صُنفت شركة شنايدر إلكتريك مصر في التقييم الذي أجرته مؤسسة Best Places to Work for الأمريكية، والذي اعتمدت فيه على عدة معايير حول بيئة العمل وسلامته، بالإضافة الى استطلاع رأي للموظفين بالشركات، والذي شارك فيه أغلب موظفي شركة شنايدر إلكتريك مصر، وذلك للتعبير عن آرائهم في بيئة العمل داخل الشركة، لتحصل في النهاية على جائزة المركز الثاني من بين 18 شركة عاملة في مصر تنطبق عليها نفس الشروط المطلوبة كأفضل مكان للعمل لعام 2021/2022.

فيما يلي أهم خمسة أسباب تجعل من شركة شنايدر إلكتريك أفضل بيئة عمل للموظفين والعمال من الرجال والنساء:



بيئة عمل صحية

لا يوجد أفضل من أن تجد موقع عمل يتميز بالبيئة الصحية الخالية من أي ملوثات، وهو ما سيجده كل من يرغب في العمل بين جدران شنايدر إلكتريك، والتي تعتمد على قواعد المباني الخضراء للحفاظ على صحة موظفيها والعاملين داخل مكاتبها. وتتميز مباني شنايدر إلكتريك بأن لديها القدرة على توفير إطارًا محددًا للمباني الخضراء الصحية ذات الكفاءة العالية، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على البيئة والمناخ المحيطين بالعمل، من خلال تقليل حجم الانبعاثات الكربونية الملوثة للهواء، والتي تؤثر سلبًا على صحة الموظفين، فتقوم بتنقية الهواء باستخدام أنظمة التهوية المبتكرة وأجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون ""CO2، والذي أدى إلى تقليل ما يعادل 600 طن من الانبعاثات الكربونية في عام 2021 عن عام 2019، وهو ما يعني توفر مناخًا صحيًا خالي من التلوث الهوائي في أكثر من 100 غرفة مجهزة بكل وسائل الرفاهية والراحة لتحقيق أداءً أفضل للموظفين والعاملين، وهو ما يأتي تماشيًا مع رؤيتها للاستدامة ووضع راحة وسلامة موظفيها على رأس قائمة أولوياتها.



تنمية مستدامة

تُعد شركة شنايدر إلكتريك أحد أهم الشركات التي تعتمد على الاستدامة كاستراتيجية خاصة بها في عمليات التشغيل الخاصة بمصانعها ومكاتبها حول العالم أو في تنفيذ مشروعاتها الخارجية في جميع البلدان والمجتمعات التي تعمل بها. كما انها تهتم بشكل كبير بالابتكار والتنوع بما يضمن استمرارية الحياة في كل مكان ولكل فرد على سطح الأرض، وهو ما يتضح من خلال مشاركة الشركة في كل المشروعات القومية التنموية الكبرى في مصر في مجالات الصحة، وبناء المدن، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والمياه، والطاقة بما في ذلك الكهرباء والبترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة. وكان ذلك أحد النقاط الهامة التي ذكرها الموظفين خلال استطلاع الرأي، فلا يعد عملهم داخل الشركة ساعات عمل مدفوعة في بيئة صحية فقط، ولكنهم يشعرون بأنهم بعملهم يساهمون في تحويل العالم إلى مكان أفضل يتسع للجميع.



تمكين المرأة

لا يوجد أفضل من موقع عمل يحقق العدالة الاجتماعية لجميع الموظفين والعاملين، مهما اختلفت طبيعته أو نوعه، خاصة المرأة التي تعاني كثيرًا من أجل البحث عن وظيفة لائقة لا تتعامل معها كونها امرأة ولكن كونها كفاءة قادرة على تنفيذ ما يُكلف لها من مهام، لذا فان شركة شنايدر إلكتريك هي موقع العمل الأنسب والملائم للمرأة، خاصة وأنها دائمًا ما تضع مبادئ تمكين المرأة وخلق فرص عمل ملائمة لها ضمن أولوياتها، وذلك لأنها تلتزم بمبادرات ومبادئ الامم المتحدة الخاصة بتمكين المرأة، وهو ما وضعها فعليًا ضمن مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين لأخر أربعة أعوام متتالية، خاصة بعد أن بلغ عدد العاملين داخل مكاتبها حول العالم حوالي 42% من إجمالي موظفيها، لذا قامت بتوفير بيئات عمل مختلفة تناسب المرأة، ما يساهم في عملية التمكين التي تنتهجها شنايدر إلكتريك في استراتيجيتها، وذلك من خلال تنمية مهاراتهن وتأهيلهن للعمل بكفاءة واحتراف، مما قد يغير في المستقبل القريب من الصورة الذهنية عن عدم قدرة المرأة على العمل في المجال الفني. ولم تكتف شنايدر إلكتريك بتمكين موظفاتها فقط، ولكنها تتبع نفس الاستراتيجية في تنفيذ مشروعاتها، ولعل اهمها كان مشروعات اسنا ودندرة، والتي قامت من خلالهم بتنفيذ مشروعات للصوب الزراعية والمزارع السمكية وحاضنات الدواجن التي تعمل بالطاقة الشمسية، وهو ما ساهم في خلق فرص ملائمة لعمل المرأة في صعيد مصر.



دعم التنمية المجتمعية

أكثر ما يحتاجه الموظفين هو الشعور بالانتماء لمكان العمل من خلال مشاركة القيم والمبادئ المجتمعية، خاصةً وان كانت المنظومة ذات تأثير قادر على تصدير هذه المبادئ للمجتمعات بمختلف اشكالها. ولأن شنايدر إلكتريك تهتم باستدامة الموارد واستخدام الطاقة النظيفة وجعلها جزء من ثقافة المجتمع، فخلال السنوات الأخيرة نفذت الشركة العديد من المشاريع تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أهمها عدد من المشروعات التنموية في القرى التي تعتمد على مياه الآبار، لتحويل عملية استخراج المياه من محطات الديزل إلى محطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروعات إنارة قرية أبو غراقد بواسطة أحدث حلول الطاقة الشمسية لخدمة سكان القرية ومستشفاها، والمشروعات الصديقة للبيئة بمدينتي إسنا بمحافظة الأقصر، ودندرة في محافظة قنا، والتي اثبتت نجاحها في دمج الحلول البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمزارعين، ما ساعد الشباب والنساء في صعيد مصر على الاستفادة منه. وتحرص الشركة على الالتزام بالشفافية من خلال عرض نتائج مؤشر تأثير الاستدامة والذي يوضح كيف أن التغييرات السريعة والابتكارية تساهم في مواجهة العديد من المواضيع المعقدة مثل المناخ، والاقتصاد، والصحة، والأخلاق، والتنمية.



التدريب الدائم

تلعب شنايدر إلكتريك دورًا بارزًا في صقل مهارات المهندسين والفنيين، سواء للموظفين والعاملين داخل جدرانها، أو بالشركات التي تتعامل معها، وذلك من خلال توفير دورات تدريبية تتناسب مع القطاعات التي يعملون بها وبكافة الوسائل التدريبية الحديثة، من تدريبات ميدانية، وتعليم الكتروني، وصولًا الى التدريبات الافتراضية. بالإضافة إلي ذلك، تقدم شنايدر إلكتريك بوابة تعليمية مجانية عبر الإنترنت، "جامعة الطاقة"، تضم أكثر من 150 دورة متوفرة بـ 14 لغة، لمساعدة أي شخص يعمل في مجال إدارة أو تخطيط أو تصميم أو بناء المساحات المتأثرة بالطاقة بالمعرفة والمهارة اللازمة للعمل في هذا المجال.