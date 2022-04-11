تعاون مصري - إماراتي لتوزيع 3500 كرتونة مواد غذائية و1000بطانية بالجيزة

الإثنين 11/أبريل/2022 - 11:42 ص

قامت مؤسسة مصر الخير بتوزيع أكثر من 3500 كرتونة مواد غذائية على الفئات المستحقة واللاجئين، فضلا عن توزيع 1000 بطانية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "القلب الكبير" بالشارقة بالإمارات، ضمن حملة "سكن ودفا" والتي أطلقتها المؤسسة بداية موسم شتاء2021- 2022 لتقديم العديد من الخدمات الحياتية للأسر الأولى بالرعاية خلال موسم الشتاء.

وأكدت مؤسسة مصر الخير، أنه من خلال التعاون مع مؤسسة "القلب الكبير" الإماراتية، تم استهداف فئة اللاجئين في مصر، حتى تم توزيع عليهم أكثر من 3500 كرتونة مواد غذائية على اللاجئين والفئات المستحقة.

ويأتي ذلك ضمن التعاون المشترك الذي تم بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة "القلب الكبير" بالشارقة بدولة الإمارات في حملة "سكن ودفا"، والذي بدأ بتسقيف عدد 22 منزل بمحافظة قنا، لـ22 أسرة من الفئات الأكثر استحقاقاً والأولى بالرعاية، من أجل حماية هؤلاء الأسر من موجات الأمطار والسيول، عبر خرسانة مسلحة لكل منزل، مع تأهيل ورفع كفاءة المنازل.

واستهدفت مؤسسة مصر الخير، هذا العام من خلال حملة "سكن ودفا" عدة خدمات للأسر الأكثر احتياجاً، إذ تشمل هذه الخدمات: "تسقيف وترميم المنازل، وتوزيع الألحفة والبطاطين، وتوزيع الوجبات الساخنة، وتوزيع الكراتين الغذائية والتي تزن الكرتونة الواحد 11 كيلو جرام شاملة على مواد غذائية أساسية وتكفي لعدد 4 أيام طهي للأسرة، فضلا عن توزيع الملابس الشتوية على الفئات المستحقة".