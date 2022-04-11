كورونا في لبنان.. تسجيل 169 إصابة جديدة

الإثنين 11/أبريل/2022 - 03:19 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية ثلاث حالات وفاة و169 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 10340 حالة بينما ارتفع العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في لبنان إلى 1094672 إصابة.