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الإثنين 11 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 169 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية ثلاث حالات وفاة و169 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 10340 حالة بينما ارتفع العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في لبنان إلى 1094672 إصابة.

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