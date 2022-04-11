هيمن نصر الدين يكشف تفاصيل رحلته الترويجية للسياحة المصرية من قناة السويس

الإثنين 11/أبريل/2022 - 05:15 ص

كشف هيمن نصر الدين الرحالة العراقي عن تفاصيل رحلته الترويجية للسياحة المصرية من قناة السويس.

وأضاف نصر الدين، أنه بصدد تنظيم زيارة لقناة السويس والأهرامات ومدينة شرم الشيخ للترويج للسياحة المصرية، وذلك مع بدء الموسم الصيفي الذي يجذب السياح الأجانب بوجه خاص.

وتابع، أنه حريص خلال رحلته في مصر على زيارة كافة الأماكن السياحية بمدينتي القاهرة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى قناة السويس والتي يعتبرها أهم إنجازات المصريين، منوهاً بأن وقوع الاختيار على "شرم الشيخ" جاء بناء على اعتدال المناخ صيفاً، والشواطئ الخلابة وأماكن الغطس ورؤية الأسماك النادرة التي لا توجد إلا فيها.

وأكد الرحالة العراقي، بأن مدينة شرم الشيخ تتميز بأنها من أفضل المدن السياحية وتشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة، وتعتبر من أفضل وجهات الغوص في العالم، حيث يزخر بحرها بعجائب الأسماك والشعاب المرجانية والتضاريس الجغرافية تحت الماء.

وأشار إلى تنوع الوجهات السياحية بمدينة السلام، ما بين أماكن للترفيه وأخرى للمغامرات وممارسة السفاري والغوص وتسلق الجبال، بجانب المزارات والمنتجعات التي تشعر السائح بأن كل يوم يقضيه في المدينة يوم مختلف عن الذي سبقه.

ونوه إلى أنه من المنتظر أن تنطلق رحلته بمصر من الأهرامات باعتبارها أحد أهم المحطات السياحية لجذب الأجانب نحوها.