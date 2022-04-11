أحمد يونس: المدرب الأجنبي الأنسب لتدريب منتخب مصر بعد كيروش

الإثنين 11/أبريل/2022 - 06:03 م

قال الكاتب الصحفي أحمد يونس، إن المدرب الأجنبي الأفضل لقيادة منتخب مصر في المرحلة المقبلة بداية من تصفيات أمم إفريقيا ٢٠٢٣ المقرر إقامتها فى كوت ديفوار، مشيرا الى أن المدرب المصرى لا يناسب هذه المرحلة لكونه لا يستطيع التعامل مع النجوم بقيادة محمد صلاح.

وأوضح " يونس" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النهار " اليوم الاثنين، أن الكابتن حسن شحاتة قيمة كبيرة لكنه لا يعمل منذ ٣ سنوات، ومنتخب مصر الأول لن يعيش على التاريخ فقط، مشيرا الى أنه في حالة الاستقرار على مدرب مصري، فلا يوجد سوى إيهاب جلال مدرب فيوتشر أو حسام حسن، أو على ماهر مدرب فيوتشر.

وأضاف " الكاتب الصحفي أحمد يونس"، أن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لا يملك الخبرات فى تدريب المنتخبات من أجل تولى قيادة منتخب الفراعنة الكبار.

وشدد "يونس" على أن المدرب الأجنبي هو الأنسب لقيادة منتخب مصر الوطنى خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش، مشيرا الى أن العائق الوحيد فى استقدام المدرب الأجنبي لتدريب منتخب الفراعنة هو الأزمة المالية التي يمر بها اتحاد الكرة حاليا.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عقد اجتماعا أمس الأحد بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون، خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب الي المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة كأس العالم 2022.

من جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي.