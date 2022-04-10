اتحاد الكرة يوجه الشكر لـ"فينجادا"

الأحد 10/أبريل/2022 - 05:04 م

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، في اجتماعه المنعقد حاليا بمقر الجبلاية توجيه الشكر للبرتغالي نيلو فينجادا وإنهاء مهمته كمدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت اللجنة السابقة التي أدارت اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تعاقدت مع فينجادا في أبريل 2021 لمدة موسم واحد في منصب المدير الفني للاتحاد.

ويحصل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة، على راتب شهرى قدره 65 ألف دولار ما يعادل مليون جنيه مصرى، بعد إتمام الاتفاق معه على شغل المنصب خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق.

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة العديد من الملفات الهامة، يعد أبرزها ملف تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، واستمرار البرتغالي كيروش على رأس القيادة الفنية للفريق من عدمه، إلى جانب حسم مصير مسابقة كأس مصر بالموسم الماضي.