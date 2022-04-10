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الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة ٣٢ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج وتعتبر مباراة القمة اليوم بين العملاقين ستحدد بشكل كبير بطل الدوري حيث يحتل ليفربول بقيادة محمد صلاح المركز الثاني برصيد ٧٢ نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن منافسة اليوم مانشستر سيتي في الصدارة برصيد ٧٣ نقطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى رفاق محمد صلاح اليوم للفوز بالنقاط الثلاث من أجل صعود ليفربول لصدارة الترتيب واستمرار المشوار نحو حصد درع الدوري الإنجليزي بالانتصار في مباراة اليوم على مانشستر سيتي.

وينتظر عشاق كرة القدم في العالم البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد من أجل رؤية محمد صلاح المتعثر منذ فترة في تسجيل الأهداف على الرغم من وجودة على صدارة الترتيب برصيد ٢٠ هدف وبفارق ٣ أهداف عن نجم توتنهام الياباني.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

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