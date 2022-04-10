سيتي كلوب بنها يستقبل بطولة التنس وهدايا للاعبين

الأحد 10/أبريل/2022 - 02:30 م

نظم نادي سيتي كلوب فرع بنها، بطولة التنس الأرضي لمختلف الأعمار السنية، تحت إشراف المدير الفنى لأكاديميات التنس مينا شريف، وبمشاركة خمسة مدربين للعملية التحكيمية كما تم تعليم المشتركين أساسيات المباريات على الطبيعة وفى وجود كابتن شريف نصيف.

وقدم نادي سيتي كلوب بنها و أكاديمية التنس، بعض الهدايا الرمزية لجميع المشتركين وأولياء الأمور كإهداء وتذكار من الأكاديمية لحين توزيع الجوائز فى حفل يشمل جميع اللاعبين فى مختلف الأعمار.

وشارك في بطولة "الكورة الأورانج" ، 13 لاعبا تحت سن تسع سنوات ، وتم التقسيم لمجموعات بحيث يشارك كل لاعب في مباراتين.

كما أقيمت بطولة للاعبى" الكورة الحمراء" للسن أقل من ثماني سنوات، وشارك بها 13 لاعبا ولاعبة وتم التقسيم لمجموعات بحيث شارك كل لاعب في ثلاث مباريات.