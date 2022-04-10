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الأحد 10 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بنوك

البنك المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يسجل 8.8% خلال فبراير الماضي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 1,2% في فبراير 2022 مقابل معدلا بلغ 0,3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهرية بلغ 0,8% في يناير 2022. 

وأضاف البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 7,2% في فبراير 2022 مقابل 6,3% في يناير 2022.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، معدلًا شهرية بلغ 1,6% في فبراير 2022 مقابل معدلا بلغ 0,2 في ذات الشهر من العام السابق ومعدة شهرية بلغ 0,9% في يناير 2022. وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 8.8% في فبراير 2022 مقابل 7,3% في يناير 2022.

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