البنك المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يسجل 8.8% خلال فبراير الماضي

الأحد 10/أبريل/2022 - 02:11 م

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 1,2% في فبراير 2022 مقابل معدلا بلغ 0,3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهرية بلغ 0,8% في يناير 2022.

وأضاف البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 7,2% في فبراير 2022 مقابل 6,3% في يناير 2022.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، معدلًا شهرية بلغ 1,6% في فبراير 2022 مقابل معدلا بلغ 0,2 في ذات الشهر من العام السابق ومعدة شهرية بلغ 0,9% في يناير 2022. وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 8.8% في فبراير 2022 مقابل 7,3% في يناير 2022.