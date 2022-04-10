تواصل تنظيم الدورات الرمضانية بأسوان

الأحد 10/أبريل/2022 - 01:30 م

تواصل مديرية الشباب والرياضة تنظيم فعاليات الدورات الرمضانية فى مختلف الألعاب الجماعية والفردية ، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفي هذا الإطار أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة أنه أسدل الستار على منافسات الدورة الرمضانية لمسابقة تنس الطاولة فتيات على مستوى المحافظة للمرحلة السنية تحت ١٨ سنة بصالة تنس الطاولة بمركز شباب مدينة كوم أمبو ، والذي توجت فيه اللاعبة ولاء منصور بإدارة شباب إدفو بالمركز الأول وذلك بالفوز على اللاعبة منة الله مصطفى بإدارة شباب كوم أمبو بنتيجة أشواط ٢ / ١ ، وبذلك ستمثل اللاعبة الفائزة المحافظة فى نهائيات الجمهورية .

ولفت إلى أن المديرية ستشارك بعدد من الكوادر الشبابية من أبناء المحافظة والمتميزين فى أنشطة أندية التطوع والجوالة وأندية السكان فى مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الإجتماعية والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، ويقام في الفترة من 11 إلى 17 إبريل الجاري بالمدينة الشبابية بالغردقة حيث يهدف البرنامج إلى إعداد موجهين للمبادرات الشبابية وتوفير فرصة للشباب لتطوير وتنفيذ مبادرة شبابية قائمة على نشاط بعينه مبنى على فكرة أو أكثر مستوحاه من الأنشطة التى شاركوا فيها مع ضرورة ربط أهداف المبادرة وأنشطتها بواحد أو أكثر من القضايا المجتمعية المعنى بها المشروع مثل المساواة فى النوع الإجتماعى أو دمج الأشخاص ذوى الإعاقة أو قضايا السكان والصحة الإنجابية.

وسيعمل البرنامج على تحقيق ذلك من خلال توفير الدعم الفنى والمالى لمجموعات الشباب المشاركين .

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