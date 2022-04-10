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الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار العملات اليوم الأحد 10 أبريل 2022

العملات
العملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية من اليوم الأحد 10 أبريل 2022، وفيما يلي بيان بالأسعار:

الدولار الأمريكي 18.27 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي 19.90 جنيه للشراء و20.05 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني 23.90 جنيه للشراء و24.07 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري 19.58 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني 14.76 جنيه للشراء و14.87 جنيه للبيع.

اليوان الصينى 2.87 جنيه للشراء و2.89 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية، فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد كما يلي:

سعر الريال السعودي 4.87 جنيه للشراء و4.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 59.94 جنيه للشراء و60.44 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 4.97 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

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التعاملات الصباحية أسعار العملات الأجنبية أسعار العملات العربية