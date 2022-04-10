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الأحد 10 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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الأخبار

وفاة الكاتب الصحفي علاء عريبي

الكاتب الصحفي علاء
الكاتب الصحفي علاء عريبي
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توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم، الكاتب الصحفي علاء عريبي مدير تحرير الوفد الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض.
وللفقيد العديد من المؤلفات التي تبحث في قضايا دينية وانثروبولوجية. من مؤلفاته: "مفهوم الصعلكة في المجتمع القبلي"، "عذاب القبر من الفراعنة حتى محمد"، "السرقات في كتب تحقيق التراث"، "الديوان المنحول للإمام علي بن أبي طالب"، "قبر يوسف النبي بين الشواهد الأثرية والمرويات الدينية" و"البكورية في المجتمع التوراتي".

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