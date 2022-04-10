وفاة الكاتب الصحفي علاء عريبي

الأحد 10/أبريل/2022 - 02:00 ص

توفي إلى رحمة الله تعالى اليوم، الكاتب الصحفي علاء عريبي مدير تحرير الوفد الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض.

وللفقيد العديد من المؤلفات التي تبحث في قضايا دينية وانثروبولوجية. من مؤلفاته: "مفهوم الصعلكة في المجتمع القبلي"، "عذاب القبر من الفراعنة حتى محمد"، "السرقات في كتب تحقيق التراث"، "الديوان المنحول للإمام علي بن أبي طالب"، "قبر يوسف النبي بين الشواهد الأثرية والمرويات الدينية" و"البكورية في المجتمع التوراتي".