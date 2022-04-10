كورونا في سوريا.. تسجيل 4 إصابات جديدة

الأحد 10/أبريل/2022 - 06:23 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 14 حالة من الإصابات دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55739 شفيت منها 51847 حالة فيما بقيت حالات الوفاة عند 3146 حالة.