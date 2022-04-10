موريتانيا تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 10/أبريل/2022 - 07:17 ص

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، ولا أي حالة وفاة.

وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 10 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58676 ، ووصل عدد حالات الشفاء حتى اليوم 57684، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.

