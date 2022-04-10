بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الأحد 10/أبريل/2022 - 04:48 ص

أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.16%، مسجلا 12.946,49 نقطة.

كما ارتفع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.15% ليستقر عند 1.048,26 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.04% مسجلا 975,60 نقطة.