أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.16%، مسجلا 12.946,49 نقطة.
كما ارتفع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.15% ليستقر عند 1.048,26 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.04% مسجلا 975,60 نقطة.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
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أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.16%، مسجلا 12.946,49 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.16%، مسجلا 12.946,49 نقطة.