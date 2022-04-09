الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يستعيد توازنه بسداسية في ساوثهامبتون

السبت 09/أبريل/2022 - 06:17 م

مزق فريق تشيلسي شباك مضيفه ساوثهامبتون، بسداسية نظيفة مساء اليوم السبت، على ملعب “سينت ماري” ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف تشيلسي كل من ماركوس ألونسو في الدقيقة 8 ومايسون مونت هدفين في الدقيقتين 16 و54 وتيمو فيرنر هدفين في الدقيقتين 21 و49 وكاي هافرتز في الدقيقة 31.



بهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي رصيد ساوثهامبتون برصيد 36 نقطة في المركز الثالث عشر.



ويأتي هذا الفوز للبلوز بعد هزيمتين متتاليتين على أرضه، الأولى أمام برينتفورد 1-4 في البريميرليج، والثانية أمام ريال مدريد 3-1 في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري بطال أوروبا.

