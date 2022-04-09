منافسات شرسة في بطولة كأس مصر للفروسية لقفز الموانع

السبت 09/أبريل/2022 - 05:01 م

استمرت اليوم السبت منافسات فاعليات كأس مصر للفروسية قفز موانع للدرجات "الأولى أ ، والأولى ب ، والثانية ، والثالثة، والرابعة " والمقامة على ملاعب الفروسية بكينجز رانش بمدينة الإسكندرية والتي تستمر حتى غدا الأحد.

وحرص مجلس إدارة إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب على حضور المنافسات ومتابعة جميع البطولات سواء للكبار أو الشباب خلال الفترة الحالية ضمن خطة الاتحاد في تطوير المنافسات وإكتشاف المواهب القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية المختلفة.

يشارك في البطولة أكثر من 170 فارس وفارسة من الأندية والهيئات الرياضية المختلفة للمنافسة على كأس مصر وسط منافسة شرسة حيث يتصدر حتى الأن منافسات الدرجة الأولى "أ" هيا البرعي ثم أحمد علاء رجب ثم زياد الدخاخني ثم أحمد علي ناجي وفي منافسات الدرجة الأولى "ب" عمرو جمال ثم سيف عصام عباس ثم إسماعيل البرعي ثم ياسين نشأت حجازي .

وتستمر المنافسات حتى غدا الأحد حيث يقام كأس مصر للفروسية بنظام الجولات ويتم تحديد المراكز بناء على الحصول على النقاط التراكمي وجولة يوم غدا الأحد سيتم من خلالها تحديد الفائزين.

وتشهد الفترة الحالية تنظيم اتحاد الفروسية سلسلة بطولات مختلفة اسبوعيا في قفز الموانع والترويض وإلتقاط الأوتاد في جميع المراحل العمرية ضمن سلسلة تطوير اللعبة وانتشار اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين في جميل المراحل العمرية المختلفة.