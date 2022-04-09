بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الأسبوع ١٣ للدوري المصري الممتاز

السبت 09/أبريل/2022 - 04:50 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد المصري ضمن منافسات الجولة ١٣ للدوري المصري الممتاز ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد ٣١ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن غريمه الزمالك الذي يحتل المركز الثاني برصيد ٢٨ نقطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويركز موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على الفوز ضد المصري ومواصلة حصد النقاط من أجل استعادة درع الدوري الممتاز والحفاظ على صدارة الترتيب.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم ضد المصري وننقل بث مباشر عبر البوابة نيوز بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية أليو ديانج محمد مجدي أفشة حسين الشحات أحمد عبد القادر وخط الهجوم: بيرسي تاو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد المصري في الدوري