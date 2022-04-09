بنك ناصر يشارك في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي

السبت 09/أبريل/2022 - 03:47 م

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، بأن البنك تحت رئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك مستمر في سياسته نحو تحقيق الشمول المالي لتنشيط الفكر الإدخاري للانشطة متناهية الصغر ووضع استراتيجية لدعم ريادة الأعمال على كافة المستويات وتوفير الشق التمويلي، وخلق البيئة الداعمة للمشروعات متناهية الصغر وخاصة التي تستهدف المرأة والشباب والفئات الأولي بالرعاية من خلال إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية بهدف ضمان الوصول بشكل أسرع إلى العملاء من مختلف القنوات باختلاف الفئات و تحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.



وافاد عشماوي بأن البنك يتيح العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة " اليوم العربي للشمول المالي " ومنها فتح حسابات التوفير بدون مصاريف إدارية مع عدم إلزام العملاء بإيداع حد ادني لفتح الحساب كما سيتم إصدار كارت خصم مباشر مجانا لإستخدامة في عمليات السحب من ماكينات الصرف الخاصة بالبنك والبنوك الأخري ونقاط البيع موضحا ان الهدف الرئيسي لمبادرات الشمول المالي هو تذليل العراقيل امام العملاء لتسهيل النفاذ الى الخدمات المالية والوصول الى مصادر التمويل، وتشجيع الأفكار الخلاقة لديهم من خلال زيادة الوعي والثقافة المالية حيث ان إدماج فئات المجتمع كافة في القطاع المالي الرسمي له أثر كبير في تحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي مواجهة تحدي البطالة الذي يعتبر أحد أسمى أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وأوضح أن خطة الشمول المالي بالبنك تستهدف كافة فئات المجتمع في مختلف مراحلهم العمرية بدءا من فئات الأطفال من خلال حسابات "ولادنا مستقبلنا " الخاص بحسابات الايتام والتي تهدف الي تحقيق العدالة الاجتماعية لهم وتوفير حياة كريمة لهم من خلال التعاون مع الجمعية الشرعية ومع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجمعية النور المحمدي لدعم اولادنا من الايتام حيث تم الإتفاق علي فتــح دفاتر حسابات استثماريــــة للأطفــال ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن الثامنه عشر عاما مما يكفل لهم كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم هذا بالاضافة الي استهداف فئة الشباب داخل الجامعات لتعزيز ثقافتهم وقدراتهم المالية من خلال فتح وحدات مصرفية للبنك داخل الجامعات المصرية بلغ عددها 28 وحده مصرفية .



كما أوضح عشماوي أن استراتيجية البنك للشمول المالي ركزت ايضا على فئة النساء كفئة مستهدفة من خلال مبادرة تمويل "مستورة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تشجيعا للنجاح العملي للمرأة المصرية، وعملا على تمكينها اقتصاديا ومهنيا، فقد قام البنك بتمويل مشروع مستورة بقيمة اجمالية اكثر من 350مليون جنيه لعدد 21 الف مستفيدة بهدف توسيع الفئة المستهدفة من السيدات لتشمل جميع فئات العميلات تحت شعار " المرأة المصرية القادرة علي العمل " .

كما قام البنك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر في وضع برنامج وطنى لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز المواطنين على الدخول الى سوق العمل من خلال هذه المشروعات و في خطوة جديدة لاتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك وخاصة تمويل مستورة تم الاتفاق علي مشاركة البنك في كافة فاعليات معارض ديارنا والتي تقام خلال العام وذلك في إطار حرص البنك على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم .