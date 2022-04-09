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الأحد 10 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 9 أبريل 2022

نشرة
نشرة
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 تنشر البوابة نيوز اهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليو م السبت 

جامع: وفقنا أوضاع أكثر من 4 آلاف مشروع غير رسمي لضمان استمرارها

https://www.albawabhnews.com/4558203

 

شعبة النقل: دفع رسوم تفريغ الحاويات بالدولار يزيد أعباء المستوردين

https://www.albawabhnews.com/4558242

 

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات مشروع "سكن لكل المصريين" بمدينتى أكتوبر والعبور الجديدتين

https://www.albawabhnews.com/4558258

قطاع الأعمال": تأهيل 10 شركات وتحالفات لمناقصة إدارة وتشغيل شركة محطات شحن السيارات الكهربائية

https://www.albawabhnews.com/4558270

 

 

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