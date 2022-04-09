نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت 9 أبريل 2022

السبت 09/أبريل/2022 - 12:49 م

تنشر البوابة نيوز اهم الاخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليو م السبت

جامع: وفقنا أوضاع أكثر من 4 آلاف مشروع غير رسمي لضمان استمرارها

https://www.albawabhnews.com/4558203

شعبة النقل: دفع رسوم تفريغ الحاويات بالدولار يزيد أعباء المستوردين

https://www.albawabhnews.com/4558242

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات مشروع "سكن لكل المصريين" بمدينتى أكتوبر والعبور الجديدتين

https://www.albawabhnews.com/4558258

قطاع الأعمال": تأهيل 10 شركات وتحالفات لمناقصة إدارة وتشغيل شركة محطات شحن السيارات الكهربائية

https://www.albawabhnews.com/4558270