أسعار الذهب اليوم السبت 9 أبريل 2022

السبت 09/أبريل/2022 - 08:39 ص

استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت على نفس أسعار أمس الجمعة بعدما ارتفع فى ختام التعاملات على نفس اسعار امس الخميس ليسجل سعر عيار الذهب الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 993 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1120 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى، وينتشر بشكل كبير في دول الخليج.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21، إلى 993جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 860جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارا في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 7900جنيهًا، وهو يعادل 8 جرامات من عيار 21، العيار الأكثر انتشارا في مصر، وسجلت سعر الأونصة عالميًا نحو 1926 دولار.





