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السبت 09 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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تليفزيون البوابة

شاهد | إمساكية رمضان لمواقيت الصلاة اليوم السبت 9-4-2022

إمساكية رمضان
إمساكية رمضان
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تقدم «البوابة نيوز»، إمساكية رمضان 2022، وهو «فيديو جراف» خدمي، لبيان مواقيت الصلاة، والشروق، والضحى، والإفطار.
وتنشر «البوابة نيوز»، إمساكية رمضان 2022، بشكل يومي، على مدار شهر رمضان الكريم. مع تحديث المواقيت والمواعيد اليومية على مدار الشهر الكريم.

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إمساكية رمضان إمساكية رمضان ٢٠٢٢