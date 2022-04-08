"الإرشاد الأسري ودوره في بناء أسرة سعيدة" بثقافة الأقصر

الجمعة 08/أبريل/2022 - 07:27 م

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الإرشاد الأسري ودوره في بناء أسرة سعيدة" وأوضحت كريمة التهامى مفهوم الإرشاد الأسري وأهميته ومن هو المنوط بخدمة الإرشاد، وكذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "مهارات تدريس ذوي الهمم" وتحدثت عزة القاضى عن صعوبات التعلم والتأهيل الوظيفي، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "ورشة زينة رمضان" تنفيذ شيماء سعيد، بجانب ورشة فنون تشكيلية "عمل مدفع رمضان" نفذتها مشيرة محمد طلعت.

عقدت مكتبة الدير الثقافية بالتعاون مع الأزهر الشريف محاضرة بعنوان"كفالة اليتيم" وتحدث الشيخ أحمد عبد الحميد عن رعاية اليتيم واستدل ببعض الآيات القرانية وبعض الأحاديث النبوية، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الجانب الوجداني عند الإنسان" وأوضح محمد محمد الصادق معنى الجانب الوجداني والتربية الوجدانية، وأقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "مسرح الطفل إلي أين" وأوضح بهاء كامل نبذة عن مسرح الطفل وأهميته ونشأته والهدف منه ومراحل تطور مسرح الطفل، كما قدم القصر عرض مسرح عرائس "بندق وبندقة" أداء الطفلة أسيل محمد ورحمة أحمد، بينما نفذ قصر ثقافة إسنا ورشة حكي عن"اليتيم" ألقتها فاطمة محمد مهران.

قدم قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر على حسان خضرى وألقى قصيدة "رصف"، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية بعنوان "مش مغروره" إلقاء الشاعر حسن مغربي، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية بعنوان "أول شعرة بيضاء" للشاعر عصام خميس ألقتها وردة إبراهيم، بينما نظم قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية مع الشاعر الكبير بكري عبد الحميد وألقى قصائد متنوعة.

أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافى للأطفال تضمن أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وفاء أبو العلمين، وكذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط دوري ثقافي للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وردة حسن، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة رسوم أطفال تنفيذ حجاجية خيري، بينما أقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة فنية للرسم بعنوان "إستقبال رمضان" تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية رسم حر عن "فانوس رمضان" تنفيذ أسماء عبد السلام، كما نفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة فنية أعمال صلصال نفذتها فاطمة عبد الكريم.