بنك مصر يوقع عقد شراكة مع "موني جرام" لتوفير خدمة تحويل الأموال

الجمعة 08/أبريل/2022 - 06:56 م

أبرم بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة موني جرام العالمية؛ إحدى الشركات الرائدة في مجال تحويل الأموال حول العالم، والتي بموجبها سيتيح بنك مصر خدمة استقبال تحويل الأموال لمصر وذلك عند قيام عملاء موني جرام في 200 دولة حول العالم من إرسال حوالاتهم من الخارج ليستلمها ذويهم من شبكة فروع بنك مصر المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

هذا وقد صرح محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلاً " ان شراكتنا مع شركة موني جرام العالمية تأتي في إطار حرص البنك على التسهيل على الأفراد في مصر لاستقبال أموالهم المحولة من خلال ذويهم العاملين في الخارج عن طريق فروع شركة موني جرام المنتشرة حول العالم، وتزويدهم بطريقة آمنة وملائمة ومعقولة التكلفة لاستقبال الأموال وذلك من خلال عدد من فروع بنك مصر المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه عَلّقَ جرانت لاينز - الرئيس التنفيذي للأعمال بموني جرام: "نحن متحمسون للشراكة مع بنك مصر كخطوة مهمة في طريق خطتنا للاستثمار في الأسواق الجاذبة للحوالات المالية حول العالم" وأكمل مضيفاً "مع واحدة من أكبر الشبكات في مصر وإمكانيات القنوات المتعددة لدينا والرائدة عالمياً، نحن متحمسون للتعاون مع أحد أكبر البنوك في مصر لتمكين ملايين العملاء من الوصول لمنصاتنا الرائدة، مع أكثر من 75 دولة ذات تمكين رقمي."

والجدير بالذكر ان مصر تصنف حالياً كخامس أكبر سوق جاذبة للحوالات المالية عالمياً، حيث بلغت حجم الحوالات الواردة لمصر حوالي 31.4 مليار دولار حسب تقرير البنك المركزي المصري في العام 2020.

ومع واحدة من أعلى معدلات النمو السنوي للحوالات الواردة، يتوقع المحللون أن تصعد مصر لتحتل المركز الرابع أو الثالث كأكبر سوق جاذبة للحوالات المالية عالمياً في غضون عدة سنوات. تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتضيف للزخم الذي تشهده موني جرام في الشرق الأوسط مؤخراً، كما يعزز الاستفادة من إمكانات منصات موني جرام الرقمية والتي تشهد مؤخراً نمواً متسارعاً حول العالم في دعم واحدة من أكبر الأسواق المستقبلة للحوالات المالية في العالم.

كما أفاد مصطفى جمال – رئيس قطاع الأموال والمراسلين ببنك مصر بأن الشراكة الاستراتيجية بين مصرفنا وشركة موني جرام العالمية تكتسب أهمية نوعية كونها تسهم في خدمة العديد من الأهداف الاستراتيجية لمصرفنا منها النمو المستدام والربحية وتنشيط مبادرة الشمول المالي تقديم خدمة مميزة للعملاء بأقل تكلفة، فضلا عن زيادة مصادر الدخل بالعملة الأجنبية.

ويقول أحمد علي - الرئيس الإقليمي لموني جرام الشرق الأوسط: "مع تزايد أهمية السرعة، الاعتمادية وتسهيل الخدمات للعملاء، نحن نُعّوِل على الجهود المبذولة لتعظيم النمو في الأسواق المستقبلة الرئيسية كالسوق المصري" وتابع قائلاً "ستدعم شراكتنا الجديدة مع بنك مصر، بالإضافة لعلاقاتنا القائمة حالياً في مصر، جهود موني جرام لتوسعة شبكتنا بشكل كبير في هذا السوق المهم مما يسهم في وصول خدمة موني جرام للمستهلك بسهوله ووصلهم بأحبائهم حول العالم.

هذا ويعمل بنك مصر دائماً على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.