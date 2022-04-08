"عادات وتقاليد شهر رمضان بين الماضي والحاضر" بقصر ثقافة حسن فتحي

الجمعة 08/أبريل/2022 - 05:40 م

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "عادات وتقاليد شهر رمضان بين الماضي والحاضر" وتحدث سيد صدقى فهمى عن عادات وتقاليد شهر رمضان الكريم وهذه العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر وأهمية هذه العادات في مصر والعالم العربي، بجانب أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة "فرحة رمضان".

كما نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المرأة المعيلة كيفية دعمها فى المجتمع" وأوضح أحمد محمد على أن الرئيس ساند المرأة المعيلة قانونيا وماديا وتمكينها اقتصاديا من الأهداف الإستراتيجية للدولة وتقديم الخدمات الصحية والمنح الدراسية لأبنائها والمعيلة هى امرأة فقدت السند فقدت الزوج والأب والاخ ووجدت نفسها بمفردها فى مواجهة الحياة بقسوتها ومرارتها وآلامها، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة عن "آثار إسنا" وتحدث محمد الدالي مفتش آثار عن آثار إسنا ومنها معبد إسنا ومعبد كومير ومقبرة المعلة ووكالة الجداوي وبعض المناطق الأثرية في إسنا.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "أخطار الإدمان" وأوضح د. صلاح أبو الحسن تعريف الإدمان وعلامات المدمن ومواد قد يحسبها البعض أنها ليست مخدرات وأسباب الإدمان ودور الأسرة والمجتمع في مكافحة الإدمان، بجانب محاضرة بعنوان "تكنيك نحت الخشب" وتحدث د. محمد ربيع عن أنواع النحت والأدوات المستخدمة ميكانيكية النحت واللمسات الأخيرة للنحت.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة من كتابة معطل الروح بعنوان"كان فردا أن اجئ"، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية بعنوان "ما فعلت يدي" للشاعر أحمد المريخي ألقاها علي محمود، كما قدمت المكتبة عرض إنشاد ديني تقديم الشيخ محمد إبراهيم، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان" أولادنا فى مهب الريح" تأليف عادل الغضبان ألقتها وردة حسن، كذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان" أميرة والطفلة اليتيمة" سردتها هالة عبدالمنعم.