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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الجمعة 8 أبريل 2022

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار  الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة، على نفس اسعار امس الخميس  ليسجل سعر عيار الذهب الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 978 جنيه.
 وصل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1120 جنيهًا، وهو العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى، وينتشر بشكل كبير في دول الخليج.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21، إلى 978 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 844 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارا في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 7875 جنيهًا، وهو يعادل 8 جرامات من عيار 21، العيار الأكثر انتشارا في مصر، وسجلت سعر الأونصة عالميًا نحو 1926 دولار.

 

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أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الجنيه الذهب عيار 24