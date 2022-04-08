انقسام طائرة شحن بعد انزلاقها على مدرج المطار في كوستاريكا

الجمعة 08/أبريل/2022 - 04:12 ص

أغلقت سلطات كوستاريكا مطار خوان سانتاماريا الدولي بعد هبوط طائرة شحن تشغلها شركة "دي إتش إل" بشكل اضطراري قبل انحرافها عن المدرج وانشطارها.

وأعلنت شركة تشغيل المطار "إيريس" أنه تم إجلاء الطيار ومساعده.

ونشرت صحيفة "لا ناسيون" صورا على "تويتر" تظهر الطائرة الصفراء وذيلها المنفصل وجناحها المكسور، وقد غمرت برغوة مكافحة الحرائق.

وفيما صرحت "دي إتش إل" وهي شركة تابعة لـ"دويتشه بوست إيه جي" بأن الطاقم لم يصب بأذى في الحادث، أكدت أن "أحد أفراد الطاقم يخضع لفحوصات طبية كإجراء احترازي".

وذكرت "إيريس" أن مطار خوان سانتاماريا الواقع في ضواحي العاصمة سان خوسيه سيظل مغلقا حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

وأثر الإغلاق على 32 رحلة تجارية من وإلى الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والمكسيك وكندا وأوروبا، كما تأثرت ثلاث رحلات شحن.