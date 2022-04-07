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الجمعة 08 أبريل 2022
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البوابة لايت

أحمد راضي يوثق مظاهر احتفال المصريين بشهر رمضان على منصة ألبوم الوطن

الأجواء الرمضانية
الأجواء الرمضانية
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يوثق الفنان والإعلامي أحمد راضي، من خلال لقطاته البديعة المختلفة مظاهر الفرحة واحتفال المصريين بشهر رمضان الكريم، حيث نشاهد من خلال معرضه  منصة ألبوم الوطن، فرحة الصغار والكبار والفوانيس بأشكالها والوانها المختلفة وبائعي البلح والتمر والشوارع والمحلات المضيئة بزينة وألوان رمضان المبهحة ووجوه مصرية طيبة سعيدة بقدوم هذا الشهر المبارك.
وأكد “راضي” أنه قام بتوثيق بعض المظاهر الشعبية في شهر رمضان المبارك عبر مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ وتوثيق التراث تلك المبادرة الهامة الذي أعلن عنها عبر منصة ألبوم الوطن للفنون المرئية لتوثيق وحفظ التراث والحياة الثقافية الشعبية في مصر والمجتمعات والثقافات المختلفة.

ويعتر معرض الونس بأيام وليالي رمضان هو المعرض رقم ١٩ عبر المبادرة حيث قام بتنظيم العديد من المعارض الفردية له والكثير من الفنانين المصريين ومن بعض الدول العربية والافريقية والغربية.

 

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شهر رمضان المبارك ليالي رمضان مبادرة ألبوم الوطن