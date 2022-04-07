الجزيرة يكرم حسن شحاته وينظم حفلًا لهشام عباس

الخميس 07/أبريل/2022 - 07:05 م

أعلن شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة عن تكريم حسن شحاته المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر نظرا لقيمته الكبيرة وانجازاته الكبرى التى حققها مع منتخب مصر.

ويعد حسن شحاته من أقوى المدربين في تاريخ منتخب مصر حيث توج بثلاث بطولات أمم افريقيا أعوام 2006 و 2008 و 2010.

وقال شيرين شمس المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، ان تكريم حسن شحاته سيكون علي هامش الدورة الرمضانية التي ينظمها النادي والتي يشارك بها 48 فريق موضحاً ان الدورة الرمضانيه تقام هذا العام بعد غياب طويل من سنة 1989.

ومن المقرر أن يقيم مجلس إدارة نادي الجزيرة حفلا فنيا عقب انتهاء الدورة الرمضانية يحييها الفنان هشام عباس.