ads
الجمعة 08 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

البوابة سبورت

الجزيرة يكرم حسن شحاته وينظم حفلًا لهشام عباس

حسن شحاته المدير
حسن شحاته المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر 
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن شريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة عن تكريم حسن شحاته المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر نظرا لقيمته الكبيرة وانجازاته الكبرى التى حققها مع منتخب مصر.

ويعد حسن شحاته من أقوى المدربين في تاريخ منتخب مصر حيث توج بثلاث بطولات أمم افريقيا أعوام 2006 و 2008 و 2010.

وقال شيرين شمس المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، ان تكريم حسن شحاته سيكون علي هامش الدورة الرمضانية التي ينظمها النادي والتي يشارك بها 48 فريق موضحاً ان الدورة الرمضانيه تقام هذا العام بعد غياب طويل من سنة 1989.

ومن المقرر أن يقيم مجلس إدارة نادي الجزيرة حفلا فنيا عقب انتهاء الدورة الرمضانية يحييها الفنان هشام عباس.

ads
شريف سيف النصر نادي الجزيرة منتخب مصر حسن شحاته بطولات أمم افريقيا