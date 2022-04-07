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الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

ارتفاع العملة الخضراء.. سعر الدولار مساء اليوم الخميس 7 أبريل 2022

الدولار
الدولار
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ارتفع سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس 7 أبريل 2022 أخر تعاملات الأسبوع فى السوق المحلى ،ليصعد  بمقدار  4 قروش فى غالبية البنوك.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.28 جنيها للشراء، 18.38 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.27 جنيها للشراء، 18.37 جنيها للبيع.

 

 سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 18.27 جنيها للشراء، 18.37 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

18.29 جنيها للشراء، 18.29 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

18.29 جنيها للشراء، 18.39 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.30 جنيها للشراء، 18.39 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.25 جنيها للشراء، 18.36 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.25 جنيها للشراء، 18.35 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

18.26 جنيها للشراء. 18.36 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.27 جنيها للشراء، 18.37 جنيها للبيع

 

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