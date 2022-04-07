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الجمعة 08 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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ثقافة

عبدالرحيم علي ينعي الكاتب القدير مجيد طوبيا

البوابة نيوز
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز» الروائي الأديب القدير مجيد طوبيا الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وثمن "علي" المسيرة الأدبية والإبداعية للروائي الراحل، حيث حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في نفس العام. بالإضافة لجائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2014.

وتقدَّم عبد الرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

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