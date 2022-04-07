فيصل الصباحي يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "العائدون"

الخميس 07/أبريل/2022 - 12:39 ص

كشف الفنان الشاب فيصل الصباحي، تفاصيل مشاركته في مسلسل «العائدون» بطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، محمود عبدالمغني، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر، والذي يعرض على قناة dmc ومنصة watch it في شهر رمضان.

وأوضح الصباحي، أنه سيقوم بدور إرهابي ضمن تنظيم داعش، والذي يقابله أمير كرارة خلال رحلته إلى مصر، مشيرا إلى أن أحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقية، عن العائدون من أوكار الإرهاب في الفترة ما بين 2018 و2020، وكيف تصدت لهم المخابرات المصرية، ونجحت في القضاء عليهم.

وأعرب فيصل الصباحي، عن سعادته بالمشاركة في المسلسل والعمل مع هذه الكوكبة من النجوم، منوها بأن الدور ليس بالجديد عليه حيث وسبق وقام به في مسلسل "بطلوع الروح" بطولة الفنانة إلهام شاهين.

كما أعلن الفنان الشاب، تعاقده على المشاركة في فيلم «العيل»، المقرر طرحة في موسم العيد المقبل، بطولة أحمد حلمي، روبي، أحمد مالك، نور إيهاب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، ومن تأليف هيثم دبور، ومن إخراج محمد شاكر خضير.