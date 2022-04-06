دوري أبطال أوروبا.. ديفيز يعود لتشكيل بايرن ميونخ أمام فياريال

الأربعاء 06/أبريل/2022 - 08:27 م

عاد الظهير الكندي ألفونسو ديفيز لتشكيل فريق بايرن ميونخ الأساسية بعد غياب طويل عن الملاعب، وذلك خلال مواجهة فياريال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفضل المدرب جوليان ناجلسمان الدفع بالدولي الكندي الشاب منذ البداية، مانحا إياه فرصة الظهور مع الفريق لأول مرة هذا العام بعد تعافيه من المشكلة التي عانى منها في القلب طيلة الأشهر الماضية.

وفضل ناجلسمان وضع الثلاثي الألماني نيكلاس سولي، ليون جوريتسكا وليروي ساني على مقاعد البدلاء منذ البداية.

وجاء تشكيل بايرن كلا من: نوير، بافارد، أوباميكانو، هيرنانديز، ديفيز، كيميتش، موسيالا، كومان، جنابري، مولر وليفاندوفسكي.

وجاء تشكيل فياريال كالتالي: رولي، ألبيول، باو توريس، باريخو، كابوي، مورينو، فويث، أيستوبينيان، دانجوما، لو سيلسو وكوكيلين.