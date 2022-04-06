برلمانية: "حياة كريمة" قدمت طفرة كبرى في مجال إنشاء المؤسسات التعليمية

الأربعاء 06/أبريل/2022 - 07:50 م

قالت النائبة هويدة غانم عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز محافظات الجمهورية، وذلك ضمن المشروع القومي حياة كريمة الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دائما يؤكد أهمية الارتقاء بالتعليم لما له من دور كبير في تحقيق التنمية والازدهار للوطن الذي يحتاج إلى سواعد وعقول أبنائه المخلصين في كل المجالات.

وأضافت غانم في بيان اليوم الأربعاء: ما نشهده في الفترة الحالية من طفرة كبيرة على صعيد إنشاء وتطوير الكثير من المنشآت التعليمية في مختلف ربوع الدولة المصرية يعود إلى وجود حالة من التنسيق والتعاون المثمر والواضح بين هيئة الأبنية التعليمية وهيئة الأوقاف التي تقوم بتوفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس من خلال عملية الاستبدال وهو ما أسهم في إنشاء العديد من المدارس في القرى التي تقع في نطاق مبادرة حياة كريمة.

وأشارت إلى أن اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية يضرب أروع الأمثلة لما يقدمه من جهود كبيرة في التيسير علي المواطنين وحل مشاكلهم بصدر رحب في مراعاة كبيرة منه للمصلحة العامة في المقام الأول وهو السر الكبير فيما يحدث خلال الفترة الحالية من طفرة كبيرة في ملف إنشاء المؤسسات التعليمية في كل مكان داخل مصر إضافة إلى ما يقوم به من تنسيق شامل مع المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف في مثال قوي من أمثلة التكامل الحكومي في المشروعات القومية التي تهدف بالأساس إلي خدمة المواطن البسيط والارتقاء بالمناطق التي كانت تعاني من فقر في المشروعات الخدمية في الماضي حيث إنهما يمتازان بالمرونة الكبيرة والحرص على تحقيق مصالح المواطنين .

وأوضحت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب أن ملف الأبنية التعليمية يشهد نقلة نوعية كبيرة في الفترة الحالية في عدد كبير من محافظات الجمهورية منها محافظة الشرقية حيث يبذل المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية جهودا كبيرة من خلال متابعة الموقف التنفيذي لإحلال وتجديد المدارس والمؤسسات التعليمية في كل قري ومراكز المحافظة التي تخدم أعدادا كبيرة من المواطنين البسطاء التي تهدف الدولة للوصول بمستواهم المعيشي إلى الأفضل في كل المجالات الخدمية فضلا عن تقليل الكثافة الطلابية بالمدارس .

وأشادت غانم بالتسهيلات الكبيرة التي تمنحها هيئة الأوقاف لصالح المشروعات القومية لا سيما أنها تقوم باستبدال الأرض بتخفيض 20 ٪؜ لصالح مشروعات المدارس والصرف الصحي مع تخفيض بنسبة 10% لصالح مشروعات إنشاء مراكز الشباب .