بث مباشر.. مباراة الزمالك وبيراميدز في الأسبوع ١١ للدوري المصري الممتاز

الأربعاء 06/أبريل/2022 - 06:00 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز ضمن منافسات الجولة ١١ للدوري المصري الممتاز ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد ٢٥ نقطة بينما بيراميدز وبفارق نقطة وحيدة في المركز الثاني برصيد ٢٦ نقطة ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد ٢٨ نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

ويبدأ البث المباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة وتشهد المباراة منافسة شرسة بين الفريقين للفوز بنقاط المباراة الثلاث من أجل الصراع على اللقب ومطاردة النادي الأهلي على صدارة الترتيب.

ويشهد فريق الزمالك عدد من الأزمات قبل مباراة اليوم ضد بيراميدز والتي ننقل بث مباشر مساء اليوم الأربعاء للقاء آخرها أزمة استبعاد زيزو من تشكيل المباراة على خلفية تجديدات عقود اللاعبين وتأخر المستحقات.

بينما على الجانب الآخر يسعى نادي بيراميدز في المباراة التي ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لفاعلياتها للفوز على الزمالك وحسم النقاط الثلاثة من أجل الصراع على القمة مع المتصدر بقيادة عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي نجوم الأهلي السابقين.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في بطولة الدوري المصري