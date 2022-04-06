كورونا في سوريا.. تسجيل 5 إصابات جديدة

الأربعاء 06/أبريل/2022 - 03:18 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55723 شفي منها 51783 حالة وتوفي 3145 حالة.